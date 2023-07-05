Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırıldı ve tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Saldırgan köpek ise İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

Bursa'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda sahipli köpeğin saldırısına uğrayan ailenin 7 yaşındaki çocuğu Umut, yaralandı.

Olay, Akhisar mahallesi 203. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle Bekçika'dan tatile gelerek sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Umut K.'ya başıboş köpek saldırdı. Saldırı sonucu çocuk yüzünden yaralandı. Yaralanan çocuk ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Tedavinin ardından çocuk, taburcu edildi.

Olay yerine İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri sevk edildi. Ekipler saldırgan köpeği iğne ile etkisiz hale getirdiler. Bazı vatandaşlar saldırgan köpeğin sahibinin olduğunu ve merkeze götürülmesini istemedi. Ekipler köpeği, tedavi etmek üzere merkeze götürdü.