Bursa'da Kontrolden Çıkan Cip Park Halindeki Otomobilin Üzerine Düştü

Bursa'da meydana gelen ilginç kaza sonucunda kontrolden çıkan bir cip, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Şans eseri kimsenin olmaması faciayı önledi.

Bursa'da kontrolden çıkan cip, bariyerleri aşarak park halindeki otomobilin üzerine düştü. İlginç kazayı gören vatandaşlar olayı şaşkınlık içerisinde izledi. Pestile dönen park halindeki otomobilde şans eseri kimsenin olmaması faciayı önledi. Hava yastıkları patlayan cip sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Ovaakça Mevkisi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aştı. Park halindeki otomobilin üzerine düşerek duran cipi gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Çevredekilerin şaşkınlıkla anlamaya çalıştığı kazada sürücü hafif yaralandı.

Park halinde pestile dönen otomobilde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA