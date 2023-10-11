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Bursa'da koltuk imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki koltuk imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Eski Gemlik Yolu'nda, satış mağazanın da bulunduğu koltuk imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin, yangının yan binalara da sıçramaması için müdahalesi sürüyor.