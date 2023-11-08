Bursa'da kamyonet bariyere çarptı: Sürücü yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet bariyere çarparak devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bariyere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
İstanbul- İzmir Otoyolu'nda seyreden Muhammet Şükrü Öztürk (38) idaresindeki 35 AVC 716 plakalı kamyonet, Orhangazi Kavşağı'nda yön levhalarının bulunduğu bölümü yoldan ayıran bariyere çarpıp parçalayarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan sürücü ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ambulansta tedavi edildi.
Bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının yeniden ulaşıma açıldı.