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Bursa'da Kadının Evinden Kamyon Kamyon Çöp Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadının evinden kötü kokular çıkması üzerine yapılan ihbar sonucu, evden üç kamyon dolusu çöp çıkarıldı.