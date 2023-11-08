Bursa'da İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir inşaattan düşen işçi yaralandı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Orhangazi'de Arapzade Mahallesi Alemdar tesisleri yakınlarında Siteler bölgesinde bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Veyis Türk (58) birinci kattan dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan işçi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Veyis Türk ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Polis kaza yerinde inceleme yaptı. Yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA