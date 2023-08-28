Bursa'da inşaat alanında ölü bulunan 17 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi

Bursa'da atıl vaziyette olan bir sitenin inşaatında ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın cenazesi, Cemile Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Bursa'da bir sitenin inşaatında ölü bulunan 17 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki Türkan Parkı'nın karşı tarafında bulunan ve 5 yıldır atıl vaziyette olduğu belirtilen bir sitenin inşaatında, hareketsiz yatan genç kızı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, inşaatın zemininde hareketsiz yatan Y.C.İ'nin (17) hayatını kaybettiğini belirledi.

Y.C.İ'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İncelemelerin ardından ailesi tarafından adli tıp kurumundan alınan genç kızın cenaze namazı, ikindi namazını müteakip, Millet Mahallesi'ndeki Cemile Hatun Camisi'nde kılındı. Törene genç kızın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından cenaze Erdoğanköy Şehir Mezarlığı'na defnedildi.