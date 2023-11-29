Bursa'da ilginç anlar... Yanlış park eden aracı forkliftle kaldırdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, işyerinin önüne park edilen aracın yerini forklift ile değiştirerek ilginç bir yöntemle çözüm buldu. Olay amatör kameraya yansıdı.

- Bursa'da ilginç anlar... Yanlış park eden aracı fotkliftle kaldırdılar

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesiMahmudiye mahallesinde meydana gelen olayda bir esnaf, işyerinin önüne park edilen aracın yerini forklift ile kaldırıp değiştirdi.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi Osmanbey caddesi üzerinde meydana geldi. Bir esnaf işyerinin önüne mal indirmek istediği sırada başka bir aracın işyeri önünü kapattığını fark etti. Aracın sahibini bulamayan esnaf, çare aradı. Esnaf, forklift ile aracı yerinden kaldırıp başka bir yere koydu. O anlar amatör kameraya yansıdı.