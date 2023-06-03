Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bursa'da İki Erkek Kardeş, İki Kız Kardeşle Aynı Gün Evlendi

Bursa'da İki Erkek Kardeş, İki Kız Kardeşle Aynı Gün Evlendi

Yaşam Haberleri

Bursa'da iki erkek kardeş, iki kız kardeşle aynı gün kıyılan nikahla dünya evine girdi. İznik ilçesinde, Vedat ve Sedat Gül kardeşlerin Gülseren ve Gülsevim Atlı kardeşlerle aynı gün evlenme kararı, ikiz olmayan ancak isim benzerlikleriyle dikkati çeken kardeşlerin aileleri tarafından da mutlulukla karşılandı.

Bursa'da iki erkek kardeş, iki kız kardeşle aynı gün kıyılan nikahla dünya evine girdi.

İznik ilçesinde, Vedat ve Sedat Gül kardeşlerin Gülseren ve Gülsevim Atlı kardeşlerle aynı gün evlenme kararı, ikiz olmayan ancak isim benzerlikleriyle dikkati çeken kardeşlerin aileleri tarafından da mutlulukla karşılandı.

Erkek kardeşlerle, kız kardeşlerin evliliği, belediye memuru Önder Öncü tarafından kıyılan nikahla resmiyet kazandı.

Gençleri mutlu gününde yalnız bırakmayan yakınları bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Yaşam

İznik Bursa Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title