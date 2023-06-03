Bursa'da İki Erkek Kardeş, İki Kız Kardeşle Aynı Gün Evlendi

Bursa'da iki erkek kardeş, iki kız kardeşle aynı gün kıyılan nikahla dünya evine girdi. İznik ilçesinde, Vedat ve Sedat Gül kardeşlerin Gülseren ve Gülsevim Atlı kardeşlerle aynı gün evlenme kararı, ikiz olmayan ancak isim benzerlikleriyle dikkati çeken kardeşlerin aileleri tarafından da mutlulukla karşılandı.

Bursa'da iki erkek kardeş, iki kız kardeşle aynı gün kıyılan nikahla dünya evine girdi.

İznik ilçesinde, Vedat ve Sedat Gül kardeşlerin Gülseren ve Gülsevim Atlı kardeşlerle aynı gün evlenme kararı, ikiz olmayan ancak isim benzerlikleriyle dikkati çeken kardeşlerin aileleri tarafından da mutlulukla karşılandı.

Erkek kardeşlerle, kız kardeşlerin evliliği, belediye memuru Önder Öncü tarafından kıyılan nikahla resmiyet kazandı.

Gençleri mutlu gününde yalnız bırakmayan yakınları bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.