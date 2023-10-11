Bursa'da Gürültü Eylem Planı Tamamlandı

Bursa'da yürütülen Gürültü Eylem Planı kapsamında, 69 noktada sesin azaltılması için çalışmalar yapılacak. Plan kapsamında yoğun gürültü kaynağı olan noktalarda adımlar atılacak, sessiz noktalar ise korunacak.

Bursa'da yürütülen Gürültü Eylem Planı kapsamında, 69 noktada sesin azaltılması için çalışmalar yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından hazırlanan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan "Bursa Stratejik Gürültü Haritaları"na göre Gürültü Eylem Planı tamamlandı.

Plan kapsamında yoğun gürültü kaynağı 69 noktada sesin azaltılmasına yönelik adımlar atılacak, belirlenen 8 sessiz nokta ise korunmaya çalışılacak.

Kentin gürültü haritaları çıkarıldı

Gürültü kaynağı olarak 550 kilometrelik kara yolu, planlanan demiryolu, 300 eğlence yeri ile 7 sanayi bölgesi ve ayrıca 10 sanayi tesisini kapsayan bölgede gürültü ölçümü ve araç sayımları yapıldı.

Çevre Kontrol Şube Müdürü Esra Eser, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bursa Stratejik Gürültü Haritaları ve Gürültü Eylem Planı kapanış toplantısında, gürültünün toplum üzerindeki etkilerini minimize etmek adına akustik iyileştirmeler yapılmadan önce gürültü noktalarının tespit edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Herhangi bir noktadaki gürültü seviyesi hakkında kamuoyunu bilgilendirmiş olacağız. Eylem planlarında ise gürültü sorunu tespit edilen bölgelerde gürültünün azaltılması yöntemleriyle sorunu en aza indirmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Gürültülü ve sessiz alanlar belirlendi

Proje ortaklarından Çınar Çevre Laboratuvarı AŞ'den akustik uzmanı Seçil Köşü de çalışma kapsamında gürültü alanlarının belirlendiğini, gürültüyü azaltmaya yönelim modelleme ve senaryolar geliştirdiklerini aktardı.

Sıcak nokta olarak nitelenen 69 yoğun gürültü kaynağı tespit edildiğini belirten Köşü, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktaların 43'ü kara yolu, 10'u sanayi, 11'i eğlence ve 5'i de demiryolu kaynaklı. Buralarda gürültüyü önlemeye yönelik modelleme çalışmaları yaptık. Teknik sonuçlara göre de bazı eylem planları belirledik. Örneğin sıcak noktalardan biri olan Gezbe - Orhangazi - İzmir Otoyolu "K40" bölgesinde yüksek araç geçişleri oluyor. Burada hız azaltılması, asfalt yapısının değiştirilmesi ve gürültü bariyeri gibi 3 farklı önlemi test ettik. Buna göre hız azaltılması yöntemiyle gürültünün yüzde 32 azalacağını, asfalt yapısını değiştirerek yüzde 42 oranında azalacağını ve bin 600 metrekarelik gürültü bariyeri uygulamasıyla da yüzde 48'lik bir azalma olacağını belirledik. Kritik 69 noktada uygulanması önerilen farklı yöntemler sunduk."

Hazırlanan raporda Bursa'nın en sessiz yeri 520 hektar alana sahip Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü olarak belirtildi. Sırasıyla Teleferik alanı, Mudanya Ormanlık Bölgesi, Çeltik ve Çukurca mahallelerindeki 360 hektarlık alan, Cephanelik Parkı, Orhangazi Devlet Hastanesi, Balaban Mesire Alanı ve Umurbey Mahallesi de Bursa'nın en sessiz noktaları oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da gürültü kirliliğinin son yıllarda önemli bir sorun haline gelmeye başladığını, bu tür çalıştayların sorunun çözümü noktasında rehber olacağını vurguladı.