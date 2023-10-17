Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da bulunan bir geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu. Hızla büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Tesiste çalışan işçiler dumanların yükseldiğini gördü. Durum üzerine işçiler yangına müdahale etmeye başladı. Fakat tesisi hızla saran alevlere müdahale yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik çemberi içerisinde itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de olumsuzluklara karşı hazırda bekledi. Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası tesiste çıkan yangın söndürülürken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Tesisin alev alev yandığı görüntüler bölge sakinleri tarafından kaydedildi. - BURSA