Bursa'da Genç Boğuldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde serinlemek için girdiği Demirtaş Barajı gölünde boğulan genç, dalgıç polisler tarafından bulundu.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, serinlemek için Demirtaş Barajı gölüne giren genç boğuldu.

Arkadaşlarıyla piknik yapmak için Demirtaş Barajı kıyısına giden Hüseyin Tonkaz (21), bir süre sonra serinlemek için suya girdi.

Tonkaz'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler 1 saatlik çalışmanın ardından yaklaşık 10 metre açıkta ve 3 metre derinlikte Hüseyin Tonkaz'ın cansız bedenine ulaştı.

Tonkaz'ın sudan çıkarılan cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.