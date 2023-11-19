Bursa'da fırtınada gemi yan yattı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü. Şiddetli fırtına sebebiyle deniz taşarken bir gemi yan yattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Bir gemi yan yatarken, ilçedeki sokaklar da göle döndü.

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Gemlik ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Saatte 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, denizi taşırdı. Sokaklar göle dönerken, deniz kıyısında bulunan bir gemi yan yattı. Sahil kordonlarını adeta savaş alanına çeviren sular, önüne aldığı eşyaları sürükledi. Vatandaşlar, o anları anbean kayda aldı. - BURSA