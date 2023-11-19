Bursa'da Fırtına ve Sağanak Yağış: 8 Tekne Karaya Oturdu

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi. Gemlik ilçesinde 8 tekne fırtınadan dolayı karaya oturdu, maddi hasar oluştu.

Bursa'da dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Gemlik ilçesinde denizdeki dalgalar yükseldi. Sahile demirli balıkçı tekneleri yükselen dalgalar nedeniyle karaya vurdu. 8 balıkçı teknesi maddi hasar alırken, zararın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Her yıl yaşanan fırtınalara karşı önlem alınması gerektiğini ifade eden balıkçı Cemil Kazan, "Karayel fırtınası ve olumsuz hava koşullarından dolayı teknelerimiz alabora oldu. Limanın kafasında da alabora olan tekneler var. Biz yetkililerden her sene olan bu fırtınalara önlem almalarını istiyoruz. Batan çok sayıda teknemiz var. Arkadaşlarımız çıkarmak için çaba sarf ediyor" şeklinde konuştu. - BURSA