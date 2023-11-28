Bursa'da Fırtına Sonucu Uçan Çatı Parçaları 5 Araça Zarar Verdi

Bursa'da saatteki hızı 95 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle uçan çatı parçaları iki ayrı olayda 5 araca zarar verdi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Bursa'da saatteki hızı 95 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle uçan çatı parçaları iki ayrı olayda 5 araca zarar verdi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi 3. Vardar Sokak ve Yüksel Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3.Vardar Sokak'ta mahalle sakinleri sokak içerisinde bulunan boş arsaya araçlarını bıraktı. Bir süre sonra gürültüyle beraber sokağa çıkan vatandaşlar gözlerine inanamadı. Evin çatısından kopan demir parçaları, arsada park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili tutanak tuttu.

"Arabamız da bizim gibi yaşlıydı ama her yere taşıyordu"

Diğer yandan, araç sahipleri kendi imkanlarıyla araçlarını temizlerken yaşlı bir çift, "Arabamız da bizim gibi yaşlıydı, ama her yere götürüyordu. Evde otururken bomba sesi gibi bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda, komşumuzun çatısından uçan parçalar bizim aracımıza gelmiş. Otomobilimizi bu halde görünce çok üzüldüm, bununla geçmiş olsun" ifadelerini kullandı

Öte yandan Şükraniye Yüksel Sokak'ta da uçan çatı parçaları 2 araca zarar verdi.

Polis ekipleri 2 ayrı olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA