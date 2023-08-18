Bursa'da Fabrikada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bursa'da ahşap kapı üretimi yapan fabrikanın 3'üncü katında çıkan yangın, yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'da ahşap kapı üretimi yapan fabrikanın 3'üncü katında bulunan imalat bölümünde çıkan yangın, yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
İsmail Hakkı SEYMEN- Yiğithan HÜYÜK/ BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Yaşam