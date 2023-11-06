Bursa'da evin çatısı alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da bir evin çatısında çıkan yangın, başka binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evin çatısında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önemlerini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başka evlere sıçramadan söndürüldü.

Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.