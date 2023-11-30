Bursa'da Etkili Olan Fırtına Hayatı Felç Etti

Bursa'da etkili olan ve hızı 100 kilometreyi bulan fırtına adeta hayatı felç etti. Evlerin çatıları uçarken, tabelaların ve ağaçların devrildiği anlar kameralara yansıdı. Bazı vatandaşlar da evlerinin camları patlamaması için dolaplarla önlem almaya çalıştı.

Bursa'da etkili olan ve hızı 100 kilometreyi bulan fırtına adeta hayatı felç etti. Evlerin çatıları uçarken, tabelaların ve ağaçların devrildiği anlar kameralara yansıdı. Bazı vatandaşlar da evlerinin camları patlamaması için dolaplarla önlem almaya çalıştı.

Bursa'nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde fırtınada devrilen ağaçların, tabelaların ve sert cisimlerin uçuştuğu ve düştüğü anlar vatandaş ve güvenlik kameralarına yansıdı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle elektrik direklerindeki tellerin birbirine sürtmesiyle kıvılcımlar etrafa saçıldı. Havada uçuşan eşya ve parçaları korku ve şaşkınlıkla evlerinden izleyen vatandaşlar camların önüne dolap koyarak kendilerini korumaya çalıştı. Bir evin cam balkonuna vuran rüzgar korku filmlerini aratmadı. Bir koltuğun düşme anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Rüzgarın hızının zaman zaman 100 kilometreye kadar ulaştığı Bursa'da, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri başta olmak üzere tüm ilçelerde etkisini gösterdi. Fırtınadan dolayı kopan ağaç seyir halindeki otomobile ok gibi saplandı. Sürücü herhangi bir yara almadı.

Yiğitler Mahallesi'nde de bir vatandaş görüntü çektiği sırada bir evden kopan çatı parçaları havada uçuştu. Beyazıt Mahallesi'nde ise vatandaşın kamerasına kopan çatı parçalarının yerlerde sürüklenmesi yansıdı. Cumalıkızık yol ayrımından Ankara Yolu'na çıkan bir otomobilin önüne demir parçası düştü. Paket servisine çıkan kurye bir eve sığındı. Vatandaşların kuryeye yardım etmesi de kayda alındı.

Öte yandan, AFAD başta olmak üzere belediye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları 7/24 mesai yaparak şehir genelinde vatandaşların yardımına koştu. - BURSA