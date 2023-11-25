Bursa'da Engelli Kadın Yangında Hayatını Kaybetti

Bursa'da engelli olduğu öne sürülen Kaine Demirtaş'ın yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybettiği bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da, tek katlı evinde çıkan yangında, engelli olduğu öne sürülen Kaine Demirtaş (90) yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde dün gece Kaine Demirtaş'ın kaldığı tek katlı evde yangın çıktı. Alevleri gören mahallelinin ihbarıyla, adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü. Evde, engelli olduğu öne sürülen Kaine Demirtaş, ölü bulundu. Oğlu Ersel Demirtaş ile yaşarken, iki gün önce ısrarla evine gitmek istediği öğrenilen Demirtaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)