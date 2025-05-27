Bursa'da Emekli Hayvan Çiftliği: Terk Edilen Hayvanlara Yeni Bir Umut

Bursa'da Emekli Hayvan Çiftliği: Terk Edilen Hayvanlara Yeni Bir Umut
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan 'Emekli Hayvan Çiftliği', terk edilmiş kedi ve köpekleri sahiplenmek isteyenler için bir merkez haline geldi. Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından yönetilen çiftlikte, aileler hayvanları gezdirip besleyerek onlarla vakit geçiriyor.

BURSA'da terk edilen kedi ve köpekler, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından çevresi tel örgülerle kaplı olan 'Emekli Hayvan Çiftliği'nde sahiplenilmeyi bekliyor. Hafta sonları çiftliğe gelen aileler, burada günübirlik olarak sahiplendikleri kedi ve köpekleri, özel mamalarıyla besleyip gezdiriyor.

Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde 2019 yılında, HEPAD tarafından 20 dönüm arazi üzerine kurulan ve 'Emekli Hayvanlar Çiftliği' adı verilen barınakta sokağa terk edilen bine yakın kedi ve köpeğe bakılıyor. Tüm ihtiyaçları HEPAD tarafından karşılanan can dostları, kendilerini sahiplenecek kişileri bekliyor. Hafta sonları çiftliğe gelen aileler, burada günübirlik olarak sahiplendikleri kedi ve köpekleri, özel mamalarıyla besleyip gezdiriyor. 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde sokağa terk edilen hayvanları günübirlik sahiplenenler hem can dostlarını seviyor hem de stres atıyor.

'YURT DIŞINDAN BURAYA GELEREK MERAKLARINI GİDERİYORLAR'

Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yurt dışından da gelenler olduğunu söyleyen HEPAD Kurucu Üyesi Emre Demir, "Barınağımızda sokağa terk edilen birçoğu cins olan çok sayıda kedi ve köpek bulunuyor. Hafta sonları buraya gelen aileler günübirlik olarak kedi ve köpekleri aldıkları tasmalarla gezdiriyorlar, yanlarında getirdikleri mamalarla besliyorlar. Yurt dışına yuvalandırmada yapıyoruz" dedi.

'BİR GÜNÜMÜ TERK EDİLEN HAYVANLARLA GEÇİRDİM'

Ziyaretçilerden Çiğdem Akyol, Hollanda'da yaşadığını belirterek, "Burasını sürekli olarak sosyal medyada görüyordum. Gerçekten çok merak etmiştim. Bursa'daki akrabalarımı ziyarete geldim. Emekli Hayvanlar Çiftliği'ni gelip, gezmek istedim. Burada hayvanları kendimiz gezdirebiliyoruz. Bunun yanı sıra burada çalan müzikler gerçekten ruhumuzu rahatlatıyor. Bir günümü terk edilen hayvanlara geçirdim. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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