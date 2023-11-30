Bursa'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Patlama ve alevler mahallede büyük paniğe yol açtı.

- Bursa'da doğalgaz borusu patladı, korku dolu anlar yaşandı

Nilüfer ilçesinde yanlış kazı, mahalleyi havaya uçuracaktı

BURSA - Bursa'da altyapı çalışması için kazı yapan kepçe operatörünün dalgınlığı mahalleliyi havaya uçuracaktı. Doğalgaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Patlama ve alevler mahallede büyük paniğe yol açtı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesinde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tretuar çalışması için iş makinesiyle kazı yapan operatör, biran dalgınlıkla doğalgaz borusunu deldi. Binaların hemen dibinde meydana gelen olayda iş makinesi, bir anda alev topuna dönerken, mahalleli de büyük panik yaşadı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 İtfaiye ve 187 Doğalgaz Acil ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar çevreden uzattıkları hortum ile alevlere müdahale ederken, ekiplerin anında müdahalesiyle korkulan olmadı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.