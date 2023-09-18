Bursa'da dinamit yüklü kamyon devrildi, yol saatlerce trafiğe kapandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada dinamit yüklü kamyon devrildi ve yol saatlerce trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.