Bursa'da dinamit yüklü kamyon devrildi, yol saatlerce trafiğe kapandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada dinamit yüklü kamyon devrildi ve yol saatlerce trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bursa'da dinamit yüklü kamyon devrildi, yol saatlerce trafiğe kapandı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir yolu Doğanköy mevkiinde meydana geldi. Dinamit yüklü kamyon, Naci A. idaresinde 16 EJL 05 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle dinamit yüklü kamyon devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İzmir güzergahı araç trafiğine kapandı. Polis ekipleri araçları alternatif güzergaha yönlendirdi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam