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Bursa'da Demirtaş Barajı'nda bir kişi boğuldu

Bursa'da Demirtaş Barajı'nda bir kişi boğuldu

Yaşam Haberleri

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, serinlemek için girdiği Demirtaş Barajı gölünde boğulan bir kişinin cesedine ulaşıldı. Boğulan kişinin Suriye uyruklu Aziz Bureyik olduğu belirlendi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, serinlemek için Demirtaş Barajı gölüne giren kişi boğuldu.

Demirtaş Barajı gölünde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine, bölgeye polis, sağlık, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.

Su altı polisleri gölde yaptığı aramada, kıyıdan 15 metre açıkta ve 4 metre derinlikte bu kişinin cesedine ulaştı.

Yapılan incelemede, ölen kişinin Suriye uyruklu Aziz Bureyik (22) olduğu tespit edildi.

Bureyik'in cesedi, otopsi yapılmak üzere, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Yaşam

Osmangazi Suriye Bursa Aziz Yaşam Haberler

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