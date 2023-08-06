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Bursa'da çocuklar serinlemek için ilginç yöntemlere başvuruyor

Yaşam Haberleri

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'nın İnegöl ilçesinde de kavurucu sıcaklar nedeniyle çocuklar serinlemek için ilginç yöntemlere başvuruyor. İnegöl Kent Parkı'nda çiçekleri sulayan ekiplerin hortumundan çıkan suyun altına giren çocukların serinlemeleri dikkat çekti. O sırada çocukları fark eden ekip, serinletmek ve çocukların eğlenmesi için üzerlerine su sıktı. Sıcaktan bunalan çocukların serinleme yöntemi saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da çocuklar serinlemek için ilginç yöntemlere başvuruyor

BURSA - Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'nın İnegöl ilçesinde de kavurucu sıcaklar nedeniyle çocuklar serinlemek için ilginç yöntemlere başvuruyor.

İnegöl Kent Parkı'nda çiçekleri sulayan ekiplerin hortumundan çıkan suyun altına giren çocukların serinlemeleri dikkat çekti. O sırada çocukları fark eden ekip, serinletmek ve çocukların eğlenmesi için üzerlerine su sıktı. Sıcaktan bunalan çocukların serinleme yöntemi saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Yaşam

Türkiye İnegöl Bursa Yaşam Haberler

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