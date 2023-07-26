Bursa'da Çocuklar Kamyonetin Dorsesini Havuza Çevirdi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde hava sıcaklığının artması sonucu çocuklar, bir kamyonetin dorsesini havuza çevirerek serinlemeye çalıştı. Amatör kamera ile kaydedilen görüntülerde çocukların su dolu dorse üzerinde keyifli vakit geçirdiği görülüyor.

Bursa'da termometrelerin 42 dereceyi görmesi sonrası çocuklar kamyonetin dorsesini havuza çevirdi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde çocuklar, hava sıcaklığının iyice artmasından bunalarak bir kamyonetin dorsesini havuza çevirdi. Dorseye muşamba seren çocuklar daha sonra dorseyi su ile doldurdu. Doldurdukları suda yüzen çocukların sevinci amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA