Bursa'da çocuklar evi yakmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da evde çakmakla oynayan çocuklar az kalsın evi yakıyordu. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Bursa'da evde çakmakla oynayan çocuklar az kalsın evi yakıyordu. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çakmakla oynayan çocuklar, ufak çaplı yangına sebebiyet verdi. Evdekilerin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangını, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde hasar meydana geldi. - BURSA