Bursa'da çim biçme makinesiyle yaralanan 3 yavru kirpten 2'si öldü

Bursa'da çim biçme makinesiyle yaralanan 3 yavru kirpiden 2'si öldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü'nde tedaviye alınan diğre yavru biberonla besleniyor.

Bahçesinde çim biçme makinesiyle çalışan kişi, biçtiği otların arasında bulunan 3 kirpinin zarar gördüğünü fark edip, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gönderilen ekipler, 3 kirpiden 2'sinin öldüğü belirledi. Başından yaralanan diğer yavru ise kliniğe götürüldü. Tedavisi yapılan kirpi, biberonla özel mamalarla besleniyor. Yavru kirpinin durumunun iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Nihal Bilgici Yıldız, "Bir bahçede çim biçme makinesine takılarak yaralanmış aileden son kalan birey. Diğer yavruların durumu kötü olduğu için yaşayamadılar. Bu bireyimizin de başında derin bir kesik vardı. Operasyona aldık. Şu anda da beslemesini yaparak hayata tutunmasını sağlıyoruz. Özellikle bu zamanlarda çimlerin içerisinde gizlenen kirpi ailelerine dikkat etmek çok önemli. Çim biçme makineleriyle verilen hasarlar geri dönülmez oluyor" dedi. (DHA)