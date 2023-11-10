Bursa'da çıkan yangında ev ve samanlık küle döndü

Bursa'nın Gemlik ilçesi Şahinyurdu Köyü'nde çıkan yangında bir ev ve samanlık küle döndü. Yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Şahinyurdu Köyü'nde çıkan yangında bir ev ve samanlık küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Şahinyurdu Köyü'nde bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangında ev ve bir samanlık küle döndü. Yangınla alakalı jandarma soruşturma başlattı. - BURSA