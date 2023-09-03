Bursa'da çıkan orman yangınında hayvanlar zarar gördü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle birlikte kısa sürede büyürken, yangın nedeniyle bir çok hayvan da zarar gördü. Ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi kameralara yansıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle birlikte kısa sürede büyürken, yangın nedeniyle bir çok hayvan da zarar gördü. Öte yandan, ekiplerin hem havadan, hem karadan canla başla mücadelesi kameralara yansıdı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı, Göynüklü Köyü ve Altıntaş Köyü mevkiindeki ormanlık alanda başladı. Kısa sürede şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın arı kovanlarının olduğu yere de sıçardı. Birçok hayvanın telef olduğu yangına, yaklaşık 100 araç, 300 itfaiye personeli, 6 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve iki gece görüşlü helikopter ile hem havadan, hem de karadan müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, itfaiye ekiplerinin canla başla mücadelesi kameralara yansıdı. - BURSA