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Bursa'da bir vatandaş, yanına gelen tilkiyi elleriyle besledi

Yaşam Haberleri

Uludağ'da kamp yapan vatandaşlar, ormanlık alanda yanına gelen tilkinin aç olduğunu fark etti. Tilki, kendisine uzatılan ekmeği kokladıktan sonra yemesi için ekmeğin yere bırakılmasını bekledi. Daha sonra tekrar ikram edilen ekmeğin yanına gelen tilki, etrafına bakındıktan sonra gözden kayboldu. Bu anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir vatandaş, yanına gelen tilkiyi elleriyle besledi.

Uludağ'da kamp yapan vatandaşlar, ormanlık alanda yanına gelen tilkinin aç olduğunu fark etti. Kendisine uzatılan ekmeği öncelikle koklayan tilki, yemesi için ekmeğin yere bırakılmasıyla uzaklaştı. Daha sonra yine kendisine ikram edilen ekmeğin yanına gelen tilki, uzun bir süre sağına soluna bakındıktan sonra gözden kayboldu.

Yaşanan bu anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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