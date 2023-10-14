Haberler ›› Yaşam ›› Bursa'da bir kebap restoranda çıkan yangın hasara yol açtı

Bursa'da bir kebap restoranda çıkan yangın hasara yol açtı

Osmangazi ilçesinde bulunan bir kebap restoranında çıkan yangın, iş yerinde hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve soğutma çalışmalarına başladı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.