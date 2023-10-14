Bursa'da bir kebap restoranda çıkan yangın hasara yol açtı
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Yaşam Haberleri
Osmangazi ilçesinde bulunan bir kebap restoranında çıkan yangın, iş yerinde hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve soğutma çalışmalarına başladı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'da bir kebap restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.
Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerinin baca bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Restoranda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Yaşam