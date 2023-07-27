Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Bir Evin Mutfak Operasyonu: Yavru Maymun Yakalandı

Yaşam Haberleri

Bursa'da bir evin mutfağına giren yavru maymun, doğa koruma ekipleri tarafından yakalanarak kurtarıldı. Maymun, rehabilite edilmek üzere Karacabey'deki bir merkeze götürüldü.

Bursa'da bir evin mutfağına giren yavru maymun, nefes kesen operasyonla yakalandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Mutfağımda maymun var' ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, dolabın üzerindeki maymunu görünce şaşırdı. Durduğu yerde durmayan yavru maymun, ekiplere zor anlar yaşattı. Sakinleştirici iğne ile uyutulan maymun, ekipler tarafından yakalanarak kafese konuldu. Maymun, Karacabey'de bulunan Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karacabey Bursa Yaşam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title