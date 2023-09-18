Bursa'da bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin çatı kısmındaki malzemeler alev aldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Çatı katında maddi hasar meydana gelirken, polis yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - BURSA