Bursa'da ailesiyle birlikte piknik yapmak için Demirtaş Barajı yakınlarına giden 22 yaşındaki genç, serinlemek için suya girdi. Kısa süre sonra gözden kaybolan gencin cansız bedeni deniz polisi ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

Bursa'da baraja giren 22 yaşındaki genç boğuldu

22 yaşındaki gencin cansız bedeni deniz polisi ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı

BURSA - Bursa'da ailesiyle birlikte piknik yapmak için Demirtaş Barajı yakınlarına giden 22 yaşındaki genç, serinlemek için suya girdi. Kısa süre sonra gözden kaybolan gencin cansız bedeni deniz polisi ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Demirtaş Barajı yakınlarına giden 22 yaşındaki A.B., serinlemek için suya girdi. Kısa süre sonra A.B., suyun yüzeyinde görülemedi. Yakınları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve AFAD ekipleri sevk edildi. 5 kişilik kurbağa adam, gencin cansız bedenine 15 metre açıkta 4 metre derinlikte ulaştı. Sudan çıkarılan gencin kesin ölümünün tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.