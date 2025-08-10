Bursa'da Balkonundan Düşen 13 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

İnegöl ilçesinde bir apartmanın 1'inci katındaki balkondan düşen 13 yaşındaki Mert Z., yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın 1'inci katındaki balkondan düşen Mert Z. (13) yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp Çıkmazı'ndaki 3 katlı apartmanda meydana geldi. 1'inci kattaki evlerinin balkonundaki mermerin üstünde oturan Mert Z., bir anda dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Ailenin ihbarıyla olay yerine ambulans sevk edildi. Mert Z., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
