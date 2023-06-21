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Bursa'da balkondan düşen çocuk yaralandı

Yaşam Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda 1. Katın balkonunda düşen bebek, yaralandı.

Bursa'da balkondan düşen çocuk yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda 1. Katın balkonunda düşen bebek, yaralandı.

Olay Akhisar mahallesi Aydınlık sokaktaki 3 katlı apartmanın 1. Katında meydana geldi. 2 yaşındaki Yusuf Hamza A., dairenin odasında oynamaya başladı. O sırada balkona çıkan çocuk, balkon korumalıklarına tırmanarak boşluğa düştü. Kum üzerine düşen çocuk yaralandı. Ağlayan çocuğun imdadına annesi Naciye A.yetişti. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumununun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Yaşam

Akhisar İnegöl Bursa Yaşam Haberler

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