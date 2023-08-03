Hava sıcaklığının termometrelerde 44 dereceye kadar çıktığı, meteoroloji verilerinde en yüksek sıcaklığın 39 derece ölçüldüğü Bursa'da, vatandaşlar serinlemek için parkları ve ağaç gölgelerini tercih ediyor. Çocuklar süs havuzlarında, büyükler ise çeşmelerde serinlemeye çalışıyor.

Bursa'da aşırı sıcaklar bunaltıyor.

Hava sıcaklığının termometrelerde 44 dereceye kadar çıktığı, meteoroloji verilerinde en yüksek sıcaklığın 39 derece ölçüldüğü kentin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı ve Ulu Camii çevresinde sakinlik hakim oldu.

Gün içinde dışarıda işi olan vatandaşların gölgelerden yürüdüğü görülürken serinlemek isteyenler parkları ve ağaç gölgelerini tercih etti.

Çocuklar belediyenin süs havuzlarında, büyükler ise çeşmelerde sık sık yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.