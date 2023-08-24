Bursa'da Anayoldan Karşıya Geçen Kadına Araç Çarptı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Mesken Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere savrulan kadına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kazada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına hafif ticari araç çarptı... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da yolun karşısına geçen geçen kadına hafif ticari araç çarptı. Kaza sonrası düştüğü yerden kalkamayan kadına çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Mesken Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere savrulan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.