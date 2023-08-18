Bursa'da Ahşap Kapı Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'da ahşap kapı üreten fabrikada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Osmangazi ilçesi Şanlı Caddesi üzerinde bulunan ahşap kapı fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 saat süren çalışmalar neticesinde yangını kontrol altına aldı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor. - BURSA