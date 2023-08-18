Bursa'da Ahşap Kapı Fabrikasında Yangın Çıktı
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Bursa'da bulunan ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Bursa'da ahşap kapı üreten fabrikada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Yangın, Osmangazi ilçesi Şanlı Caddesi üzerinde bulunan ahşap kapı fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 saat süren çalışmalar neticesinde yangını kontrol altına aldı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam