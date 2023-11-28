Bursa'da açık kasa kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde açık kasa bir kamyonetin arkasına asılan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Kamyonet sürücüsünün durmaması dikkat çekti.
Bursa'da açık kasa bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi üzerinde açık kasa bir kamyoneti gören çocuklar, aracın kasasına tutundu. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen çocuklar kameraya yansırken, kamyonet sürücüsünün durmaması dikkat çekti. Çocukların tehlikeli yolculuğunda şans eseri korkulan yaşanmadı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam