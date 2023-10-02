- Bursa'da 5 katlı mobilya imalathanesinde yangın

Mobilya imalathanesinde çıkan yangın başka işyerine sıçradı, ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 5 katlı mobilya imalathanesinin çatısında yangın çıktı. Yan binaya da sıçrayan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün Mahmudiye mahallesi Osmanbey caddesi üzerinde bulunan 5 katlı mobilya imalathanesinin çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. O sırada yangın bitişiğindeki 4 katlı mobilya imalathanesinin çatısına da sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.