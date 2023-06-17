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Bursa'da 3. kattan düşen bebek ağır yaralandı

Yaşam Haberleri

Bursa'da 3 katlı binanın 3. Katından merdiven boşluğuna düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

- Bursa'da 3. kattan düşen bebek ağır yaralandı

BURSA - Bursa'da 3 katlı binanın 3. Katından merdiven boşluğuna düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin 3. katında oturan ailenin 1 yaşındaki bebeği Adnan A. daire kapısını açık görünce evden çıktı. Demir olmayan merdivenlerden boşluğa düşen bebek beton zemine düşerek yaralandı. Ağlama sesini duyan ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan bebek burada tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Yaşam

Akhisar İnegöl Bursa Yaşam Haberler

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