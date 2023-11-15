Bursa'da 3 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

Bursa'da İznik ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında İznik ilçesi Yeni Mahalle Akçakaya Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısını sararken, ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile arkasındaki binaya sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.