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Bursa'da 3 Katlı Binadan 4 Kamyon Dolusu Çöp Çıkarıldı

Yaşam Haberleri

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hurdacılık yapan İsmet D.'nin yaşadığı 3 katlı binadan kötü kokular gelince belediye ekipleri çağrıldı. Ekipler, 6 saatte 4 kamyon dolusu çöp çıkardı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, 3 katlı binadan 6 saatte 4 kamyon dolusu çöp çıkartıldı.

Hurdacılık yapan İsmet D.'nin (61) yaşadığı 3 katlı binadan kötü kokular gelince mahalleli, şikayetçi oldu. İhbar sonrası belediye ekipleri, Fatih Mahallesi 2'nci Karahan Sokak'taki binaya gitti. Savcılık izni ile binaya giren ekipler, kapıyı açtıklarında çöplerle karşılaştı. Ekipler, 6 saatte 4 kamyon dolusu çöp çıkardı. Binadaki temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Yaşam

Osmangazi Yaşam Haberler

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