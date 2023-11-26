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Bursa'da 14 katlı inşaatın duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fırtınanın etkisiyle havalanan çatı, karşı binanın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bursa'da 14 katlı inşaatın duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı (2)

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Oğlaktepe mevkisinde saat 16.30 sıralarında fırtınanın şiddetiyle havalanan çatı, karşı binanın çatısının üstüne düştü. Fırtınanın şiddetiyle havalanan çatı, karşı binanın üstüne uçtu. Olayda yaralanan olmazken adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıyı indirdi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Mustafakemalpaşa İtfaiye Bursa Yerel Olay Güvenlik Yaşam Haberler

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