Bursa'da 11 Katlı Binada Yangın Çıktı

Bursa'da 11 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'da 11 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerce kurtarılan, dumandan etkilenen 1'i çocuk 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, 11 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler bir odayı sararken, evde 1'i çocuk 6 kişi mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 6 kişiyi diğer odanın balkonundan merdivenli araçla tahliye etti. Dumandan etkilenen 1'i çocuk, 5'i kadın, 6 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 2'si merdivenli, 1'i su tankeri, 6 araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri yarım saatte söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.