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Bursa'da 10 Katlı Binada Çıkan Yangına Müdahale Ediliyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan 10 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye ediliyor.