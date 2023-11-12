Bursa'da 10 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı
Yaşam Haberleri
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda alt katında kafe olduğu belirtilen binada yangın çıktı.
Hızlı yayılan alevler, onlarca büronun bulunduğu iş merkezinin tamamını sardı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Yapının tamamının zarar gördüğü olayda, park halindeki iki araç da kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, ilk incelemelerinde binada kimsenin bulunmadığını tespit etti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.