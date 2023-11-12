Haberler ›› Yaşam ›› Bursa'da 10 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Bursa'da 10 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.