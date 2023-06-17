Bursa'da 1 yaşındaki bebek merdiven boşluğuna düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı evin en üst katında oturan ailenin 1 yaşındaki bebeği Adnan A. daire kapısını açık görünce evden çıktı ve demir olmayan merdivenlerden boşluğa düştü. Ağır yaralanan bebek özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Bursa'da 3 katlı binanın en üst katından merdiven boşluğuna düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin en üst katında oturan ailenin 1 yaşındaki bebeği Adnan A. daire kapısını açık görünce evden çıktı. Demir olmayan merdivenlerden boşluğa düşen bebek beton zemine düşerek yaralandı. Ağlama sesini duyan ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan bebek burada tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA