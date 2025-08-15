Bursa'da 1.5 Yaşındaki Çocuk Balkonundan Düştü

Güncelleme:
İnegöl'de bir apartmanın balkonundan düşen 1.5 yaşındaki Gülce K. yaralandı, sağlık durumu iyi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 2'nci kat balkonundan düşen 1.5 yaşındaki Gülce K. yaralandı.

Olay 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci Katında meydana geldi. Evin balkonuna çıkan Gülce K., tırmandığı koruma demirinden düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
